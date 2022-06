Ebrard anuncia su precandidatura para presidir México

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado su intención de presentarse como candidato en el proceso interno del oficialista Movimiento Regeneración Nacional con vistas a la elección de su candidato para suceder al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato expira en 2024.

"A mí el Presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras. Entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Ya somos una corcholata (chapa) reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", ha apuntado, según recoge la prensa mexicana.

Ebrard ha explicado que se crearád la "comisión nacional de defensa de la cuarta transformación" y que recorrerá las 32 entidades territoriales del país para garantizar el apoyo de los militantes.

Además, ha asegurado que lidera todas las encuestas por delante de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ha recordado que tiene el respaldo de 325 diputados locales, alcaldes y regidores.

"No me voy a distraer, No voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, pero sí es muy importante que, conforme se van determinando las reglas, estemos ahí presentes", ha apuntado durante un acto político en Jalisco.