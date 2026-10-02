Ecuador declara una "amenaza" y deporta a Ola Bini, programador y activista sueco vinculado a Assange

Archivo - Bandera de Ecuador. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han ordenado deportar a Ola Bini, programador y activista sueco vinculado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras ser declarado como una "amenaza" a la seguridad de Ecuador, pese a que llevaba más de una década afincado en el país andino.

"Ahora estoy en el aeropuerto rodeado de policías. Un informe secreto dice que soy una amenaza para Ecuador, así que fui deportado de inmediato, sin que el juez esperara siquiera el habeas corpus que se presentó antes de la audiencia", ha afirmado Bini en un mensaje en redes sociales después de que su abogado, Carlos Soria, denunciara previamente su detención ilegal por parte de cuatro personas que se identificaron como agentes de migración.

Soria ha señalado que las autoridades ecuatorianas "jamás le presentaron ninguna orden de autoridad competente". "Al llegar a migración me dijeron que le habían revocado el visado, pero no me han enseñado hasta el momento ningún documentos que avale su retención", ha agregado.

Bini afrontó un juicio en Ecuador por sus vínculos con Assange, una vez a este se le retiró la protección en la Embajada ecuatoriana en Reino Unido y se le detuvo en 2019. Si bien el caso judicial contra Bini en el país latinoamericano nunca prosperó y "todas las medidas cautelares le fueron levantadas", ha recordado su defensa.

Horas después Soria ha confirmado que las autoridades han ordenando "la deportación inmediata" de su cliente "sin ningún motivo o prueba". Así ha denunciado que el pretexto son actos en contra de la seguridad del estado ecuatoriano de los que tampoco ha sido informado puesto que "son informes secretos".

"Hoy Ola será deportado y se prohíbe su ingreso al país por diez años. Como duele mi país sus funcionarios y sus instituciones", ha lamentado el abogado ecuatoriano.

El propio activista sueco ha denunciado que no ha tenido acceso al informe lamentando que es "imposible defenderse contra lo que no te permiten saber".