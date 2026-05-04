Ecuador refuerza los dispositivos de seguridad en nueve provincias y cuatro cantones antes del inicio del toque de queda

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han reforzado sus dispositivos desplegados en las nueve provincias y cuatro cantones --inclusive en la capital del país, Quito-- en los cuales dará comienzo a las 23.00 horas de este domingo (6.00 horas en la España peninsular y Baleares) el toque de queda decretado días antes por el presidente del país andino, Daniel Noboa, en aras de mejorar la seguridad en el territorio nacional en plena lucha contra grupos criminales y la violencia.

"Se ha reforzado todo el dispositivo a nivel nacional, especialmente en las nueve provincias y cuatro cantones donde inicia el toque de queda", ha precisado en declaraciones a los medios el comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, Mauro Bedoya.

Cabe señalar que este toque de queda se extenderá desde las 23.00 hasta las 5.00 horas (las 6.00 y las 12 horas en la España peninsular y Baleares) del 3 de mayo al 18 del mismo mes en las provincias de Pichincha --donde está Quito--, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Sucumbíos, además de los cantones de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Esta restricción temporal de la movilidad, con excepciones reguladas para la atención en salud, emergencias, abastecimiento, servicios estratégicos y actividades laborales esenciales persiguen el objetivo de "reducir la exposición de la población en horarios de mayor incidencia delictiva, mitigar el riesgo de daños colaterales en escenarios operacionales de alta peligrosidad, optimizar el control territorial del Estado, y fortalecer la eficacia de las operaciones conjuntas del Bloque de Seguridad en la contención y desarticulación de las estructuras criminales", según señala el decreto ejecutivo que lo anuncia.

Cabe recordar que en Ecuador rige desde 2024 el estado de 'conflicto armado interno' con el que el presidente Noboa pretende poner coto al crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas. Aún con todo, el país cerró 2025 con récord de homicidios, unos 9.300, según cifras oficiales.