Ecuador reprocha a México su "provocación" por acoger a Glas como asilado político

El partido de Glas teme por su integridad física y presenta un 'habeas corpus'



MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha reprochado a México la "provocación" que supuso acoger y conceder asilo político al exvicepresidente mexicano Jorge Glas, procesado judicialmente por corrupción.

Sin embargo, ha reconocido que "ambos países" resultaron "afectados por incumplimientos" en el incidente que supuso la invasión de la Embajada mexicana en Quito por fuerzas policiales y militares ecuatorianas para arrestar a Glas y la posterior ruptura de relaciones anunciada por México.

"Ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación", ha declarado Sommerfeld en una entrevista con la cadena ecuatoriana Teleamazonas.

"El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país", ha argumentado. "No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país", ha indicado.

Sommerfeld considera que "hubo constantemente incumplimiento a los artículos de la propia Convención de Viena que México invoca", ya que Glas se encontraba con sentencia ejecutoriada y en libertad condicional. "¿Qué es más grave, eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México?", ha planteado.

La ministra ha resaltado que fue el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien dio la orden de detener a Glas porque es el jefe del Estado quien dicta la política exterior y además estaba al tanto de las consecuencias de su decisión. "El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país", ha remachado.

Sommerfeld ha indicado en lo relativo al posible restablecimiento de relaciones con México que Ecuador "está abierto siempre a fortalecer las relaciones internacionales", aunque no ha querido aclarar si aceptaría emitir una disculpa. "Nosotros siempre estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía. Esto se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad", ha resaltado.

En la misma línea, el secretario de Comunicación del Gobierno ecuatoriano, Roberto Izurieta, ha defendido en una entrevista en Ecuavisa el asalto a la Embajada: "La convención de Viena protege a perseguidos políticos, no a los condenados por la justicia".

Para Izurieta, la prioridad era que no hubiera una fuga de Glas y que no se repitiere lo que pasó con la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, quien se refugió en la Embajada de Argentina en Quito y salió del país en marzo de 2023.

"Lo que dice la Convención de Viena es que se protege a los perseguidos políticos, no a los condenados por la justicia por un sistema de justicia independiente. Debemos entender que las obligaciones del Estado ecuatoriano eran impedir que se fugue alguien que ha sido condenado por la justicia", ha argumentado. El portavoz del Gobierno ecuatoriano ha recordado además la gravedad de las declaraciones del presidente Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó "facho" a Daniel Noboa.

'HABEAS CORPUS'

Mientras, el partido de Glas y del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC), ha presentado un 'habeas corpus' ante la sede de la Corte Nacional en Guayaquil para determinar la situación judicial y el paradero del exvicepresidente.

Un representante delgal de RC, Francisco Hidalgo, y la asambleísta de RC Jhajaira Urresta han presentado este lunes el 'habeas corpus' a favor de Glas, trasladado el sábado a la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

"El día de hoy, de manera responsable con el pueblo ecuatoriano, pero también con nuestras filas y la vida de Jorge Glas, hemos presentado un 'habeas corpus' totalmente de forma legítima", ha declarado Urresta.

Hidalgo, de su parte, ha cuestionado la legalidad de la detención de Glas, "arbitraria e ilegítima". "Se violó la inviolabilidad de lo que son las sedes diplomáticas, que consta en el artículo 22, numeral 1, de la Convención de Viena, en lo que respecta al tema de la sedes diplomáticas", ha resaltado.

"También vemos que se ha violentado el derecho al asilo contemplado en el artículo 22, numeral 7, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde dice muy claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a buscar y a recibir un asilo en un territorio extranjero", ha añadido.

Hidalgo ha denunciado además que siguen sin permitirles mantener comunicación con Glas y por tanto no saben cómo esta ni cuál es su estado de salud. "No han podido hablar con él ninguno de los abogados. Ninguno ha podido ingresar a la cárcel y es un tema que nos tiene preocupados. Denunciamos que nosotros tenemos temor por la vida del exvicepresidente Jorge Glas, y no solo por su vida, sino también por la de su familia y su equipo de trabajo. Instamos a las organizaciones internacionales a que estén vigilantes a lo que pase en Ecuador", ha emplazado.