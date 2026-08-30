Edmundo González advierte de que el dinero del petróleo venezolano solo llegará "a algunos"

Archivo - El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González (archivo) - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha advertido este domingo de que los ingresos que ha anunciado la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, al hilo del acuerdo de inversión alcanzado con Estados Unidos, podrían quedarse en manos de "algunos" en lugar de beneficiar a toda la población del país.

"Venezuela ha tenido mucho dinero antes. Lo suficiente como para saber que una cosa es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente (...). Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?", ha planteado González en un mensaje difundido en redes sociales.

González ha apoyado "recuperar la industria petrolera (...), pero recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente" y para ello espera que haya mejoras tangibles en la calidad de vida de la población en materia de vivienda, educación o sanidad.

"La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir", ha argumentado.

En la que es la primera reacción de González al acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas, ha cuestionado las "cifras enormes" de "millones de barriles" que barajan ambas partes y las "inversiones que cuesta incluso imaginar".

Para González la población tiene necesidades acuciantes como la reconstrucción de viviendas tras el terremoto, las deficiencias en el sistema sanitario, la falta de suministro de agua o electricidad, el deterioro de la educación o "quien trabaja y, aun así, no logra vivir de su salario".

El excandidato ha señalado también la corrupción, la falta de mantenimiento o la ausencia de oportunidades para la juventud o "el hambre y en la crisis humanitaria compleja, que continúa y se profundiza".

El veterano diplomático venezolano, ahora exiliado en España, fue candidato presidencial en los comicios de 2024, una votación que la oposición denuncia como fraudulentos por dar la victoria a Nicolás Maduro, quien fue apresado por militares estadounidenses en una incursión en Caracas en enero. Su sustituta, Delcy Rodríguez, ha acercado posiciones con Washington.