La educación, prioritaria para los niños en crisis por delante de agua y alimentos

Save the Children denuncia que solo el 2% de los fondos para emergencias se destina a educación

Los niños que viven en situaciones de crisis, como conflictos o desastres naturales, identifican como su principal prioridad su vuelta a la escuela, por delante del acceso a agua o alimentos, según un estudio publicado por Save the Children.

En su informe 'Educación contra todo pronóstico', la ONG ha encuestado a 1.215 niños en seis países entre 2013 y 2018 para conocer qué era lo prioritario para ellos en la emergencia en la que se encontraban.

El 29 por ciento de ellos afirman que la educación es su principal prioridad, más del doble de los que identifican la comida, el 12 por ciento, y el agua y saneamiento, con el 12 por ciento, como su primer preocupación.

Además, el 9 por ciento identifican el refugio como su prioridad y otro 9 por ciento el dinero. Además, el 3 por ciento reclaman ropa, el 3 por ciento actividades deportivas y de ocio, el 2 por ciento seguridad y el 1 por ciento dicen que su principal preocupación es su familia.

Los niños encuestados, con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, habían sobrevivido al tifón 'Haiyán' en Filipinas en 2013, eran refugiados procedentes de Siria y Afganistán o refugiados rohingyas en Bangladesh, vivían en zonas de conflicto en República Democrática del Congo o se habían visto desplazados por la violencia en Etiopía y Sudán del Sur, según la ONG.

"Lo que nos han estado diciendo los niños es claro e inequívoco. Incluso si la comida escasea, el agua está sucia y la atención médica es prácticamente inexistente, los niños siguen queriendo ir a la escuela", ha resaltado el responsable de política educativa de la ONG, Joseph Nhan-O'Reilly.

"Sabemos que la educación les dará las capacidades que necesitan para escapar de una crisis", ha añadido, porque "saben que les protege del matrimonio infantil, la explotación y el abuso". "Entienden que les ayuda a recuperarse del trauma", ha subrayado.

"Los niños quieren algo más que simplemente sobrevivir. La educación les da el poder para construir un futuro mejor", ha remachado el responsable de Save the Children.

Pese al deseo de los niños en situaciones de crisis de continuar con sus estudios, un análisis de datos de la ONU pone de manifiesto que la ayuda humanitaria para educación figura muy detrás con respecto a otros sectores, ha lamentado la ONG.

De hecho, solo el 2 por ciento de los fondos para países enfrentados a emergencias se destinó a educación en 2018, lo que supone la mitad de lo destinado a atención médica y una décima parte del apoyo destinado a suministrar alimentos, ha resaltado la organización.

En este sentido, Save the Children ha llamado a los líderes mundiales a incrementar los fondos para la educación en emergencias a través de 'La educación no puede esperar' (Education Cannot Wait, ECW), el primer y único fondo mundial dedicado a ofrecer educación en países afectados por crisis.

Según datos de la ONU, unos 262 millones de niños en todo el mundo --uno de cada cinco del total-- no van a la escuela, en muchos de los casos debido a conflictos, epidemias o desastres naturales. Pese al objetivo de lograr la escolarización de todos los niños para 2030, Naciones Unidas estima que 225 millones de niños no irán a la escuela para esa fecha.