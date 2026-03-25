EEUU afirma que el diálogo con Irán continúa, pero no confirma el plan de 15 puntos que citan los medios

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha matizado este martes las informaciones publicadas en medios acerca de un plan de 15 puntos que la Administración de Donald Trump habría entregado a Irán para poner fin a su ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, asegurando que las conversaciones "continúan" entre Washington y Teherán, un extremo rechazado esta semana por las autoridades de Teherán.

"He visto un plan de 15 puntos que ha circulado en los medios de comunicación. Quisiera advertir a los periodistas presentes que no informen sobre puntos o planes especulativos procedentes de fuentes anónimas. La Casa Blanca nunca ha confirmado ese plan en su totalidad", ha señalado su portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que ha reiterado que "las conversaciones continúan. Son productivas y siguen siéndolo".

Leavitt ha reconocido que "hay elementos de verdad" en dicho plan, si bien ha matizado que "algunas de las noticias" difundidas sobre el mismo "no se ajustan a los hechos". "No voy a negociar en nombre del presidente desde esta tribuna. Lo que sí les diré es que estas conversaciones siguen en curso. No vamos a entrar en los detalles más específicos que se han intercambiado entre Estados Unidos e Irán en este momento", ha agregado.

Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada a finales del mes pasado, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente un acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo.