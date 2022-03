EEUU afirma que la OTAN "no está dispuesta" a imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, ha afirmado este lunes que la Alianza "no está dispuesta" a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania por las repercusiones que tendría.

"Nuestro objetivo en estos momentos es detener la guerra. No queremos extender este conflicto más allá de Ucrania y por eso ahora la señal colectiva de la OTAN es que la Alianza no está dispuesta a imponer una zona de exclusión aérea", ha explicado Smith en declaraciones a la cadena CNN.

En cambio, países de la OTAN están gestionando el "envío de apoyo letal a Ucrania" mientras "evalúan sus necesidades de seguridad en tiempo real".

La Alianza está además movilizando recursos para garantizar la seguridad de sus miembros. "Vamos a defender cada pulgada de territorio de la OTAN. La OTAN está dispuesta a reforzar su flanco oriental y ya lo está haciendo", ha añadido.

Además, Smith ha confirmado que están hablando con el Gobierno polaco la posibilidad de que envíe cazas MiG-29 a Ucrania para combatir a las fuerzas rusas.

"Es una decisión soberana que debe tomar Polonia. Estados Unidos ha expresado su disposición a sentarse y hablar de las cuestiones pendientes. Hay muchas preguntas abiertas sobre la cifra de pilotos ucranianos disponibles o cómo trasladar esos aviones de Polonia a Ucrania. Estamos trabajando en todo eso", ha explicado.

Además, Smith ha asegurado que Rusia no tiene la superioridad aérea en Ucrania, "una mala noticia para el presidente (Vladimir) Putin". "No han tomado Kiev en los primeros días como tenían previsto. El presidente (Volodimir) Zelenski sigue siendo presidente de Ucrania y algunos de los convoyes como el convoy de 40 kilómetros que todo el mundo estaba vigilando, esencialmente no han ido a ninguna parte", ha indicado.

"Nos dice mucho de la capacidad del Ejército ruso y los problemas principalmente logísticos que afrontan los rusos (...). Sorprende bastante su incapacidad para proporcionar a las tropas cosas tan simples como comida o combustible", ha añadido.