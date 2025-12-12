EEUU afirma que "pretende incautar el petróleo" del buque intervenido frente a las costas venezolanas

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Li Yuanqing

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afirmado este jueves que "Estados Unidos pretende incautar el petróleo" del buque intervenido en la víspera frente a las costas de Venezuela en una operación conjunta del FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono y rechazada por Venezuela.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos pretende incautar el petróleo", ha declarado en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha señalado que "existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá dicho proceso".

Con todo, ha asegurado que "el petróleo es un tema aparte" y que "el buque se encuentra actualmente en un proceso de decomiso". "Estados Unidos cuenta con un equipo de investigación completo sobre el terreno en el buque", ha señalado, antes de informar de que "las personas a bordo están siendo entrevistadas y se está incautando cualquier evidencia relevante".

La portavoz, preguntada por si la campaña de Estados Unidos en Venezuela se centra en el narcotráfico o en el petróleo, se ha ceñido a afirmar que la Administración presidida por Donald Trump "está centrada en muchas cosas en el hemisferio occidental".

"El presidente ha adoptado un nuevo enfoque (...) y hay dos cosas muy importantes para esta administración", ha explicado, precisando que éstas son "detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos" e "implementar la política de sanciones" impuestas por la propia Administración, el argumento con el que ha justificado la incautación del petrolero.

Adicionalmente, Leavitt ha rechazado referirse a nuevas incautaciones de buques petroleros en las costas de Venezuela: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcotráfico de regímenes corruptos e ilegítimos en todo el mundo", ha afirmado.

Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca han llegado tras la intervención de las fuerzas estadounidenses en el citado petrolero, apenas un día después de que Trump advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene "los días contados". La operación, a su vez, ha llevado a Rusia y Cuba a mostrar su apoyo a Caracas, mientras que la ONU ha instado a todas las partes a "ejercer moderación".