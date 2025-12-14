EEUU anuncia "muchos avances" tras la reunión con la delegación ucraniana en Berlín

Reunión de las delegaciones de Ucrania y EEUU en Berlín para un acuerdo de paz - EEUU

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, ha asegurado este domingo tras reunirse con la delegación ucraniana en Berlín que el encuentro ha permitido lograr "muchos avances" en el marco del plan de paz propuesto por Trump para poner fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

"Los representantes han mantenido contactos en profundidad sobre el plan de paz de 20 puntos, objetivos económicos y más. Se han hecho muchos avances y se reunirán de nuevo mañana por la mañana", ha explicado Witkoff en un mensaje publicado en la red social X.

En el encuentro, que ha durado cinco horas, han participado Witkoff, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el resto de la delegación estadounidense que se ha reunido con la misión ucraniana, encabezada por el presidente Volodimir Zelenski. Witkoff ha publicado tres imágenes sobre la cita acompañando a su mensaje en X.

Durante la jornada, Zelenski se ha reunido también con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, como prolegómeno de otro encuentro previsto para este próximo lunes en el que ambos abordarán el proceso de conversaciones y, según el mandatario ucraniano, "el cimiento de la paz: un acuerdo político para poner fin a la guerra" y garantizar "que Rusia no volverá a invadir Ucrania".

Zelenski también ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha aprovechado la llamada para recordar a su homólogo que su país "está y seguirá estando al lado de Ucrania para construir una paz sólida y duradera, que pueda garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania y de Europa a largo plazo".

Por contra, el asesor presidencial ruso de Exteriores, Yuri Ushakov, ha declarado su total escepticismo ante estas conversaciones en la capital alemana porque ha insistido en que Rusia no renunciará a los territorios conquistados en Ucrania, postura de la que Estados Unidos está perfectamente al tanto.

Ushakov ha recordado que Witkoff ya fue "puesto al tanto de la cuestión territorial" durante su visita a Moscú a principios de mes y ha añadido que "Estados Unidos no solo conoce la posición de Rusia a este respecto, sino que la comprende".

En cualquier caso, de los encuentros de Berlín, ha añadido Ushakov en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS, "no va a salir apenas nada bueno".