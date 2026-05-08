EEUU anuncia un vuelo para repatriar a sus nacionales del 'MV Hondius'

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia / Agf

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este viernes de que pondrá medios aéreos para repatriar a sus nacionales del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus en las Islas Canarias.

Un portavoz del Departamento ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses" de la embarcación afectada, una labor que está llevando a cabo "en coordinación" con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como con el Gobierno español.

El Departamento ha señalado que está "siguiendo de cerca" la situación, por lo que "mantiene un estrecho contacto con la tripulación del crucero, los estadounidenses a bordo y las autoridades sanitarias estadounidenses e internacionales".

"Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y estamos preparados para prestar asistencia consular tan pronto como el barco llegue a Tenerife, España", ha dicho, agregando que para la Administración Trump, no hay mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses".