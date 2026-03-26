EEUU asegura que hay cada vez "más movimiento" de buques en Ormuz y espera un incremento del tráfico marítimo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado este jueves que hay cada vez "más movimiento" de buques en el estrecho de Ormuz, bloqueado en el marco de la ofensiva contra Irán, y que espera un incremento del tráfico marítimo en dicha ruta en los próximos días.

"Estamos empezando a ver hoy cada vez más y más movimiento desde y hacia el Golfo y eso es mucho más que ayer. Esto es solo el principio. Estoy seguro de que el tráfico marítimo se incrementará diariamente, incluso antes de que logremos asegurar el estrecho", ha expresado durante una reunión de gabinete junto al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Bessent ha precisado que Washington ha tomado "medidas para garantizar que el suministro de petróleo varado en el mar esté disponible para el mercado mundial". "Antes, teníamos una apariencia de seguridad que no era una seguridad real; ahora el pueblo estadounidense y el mundo tendrán seguridad absoluta", ha argüido.

En este sentido, el secretario del Tesoro ha definido la Operación Furia Épica como "una oportunidad generacional para desmantelar un régimen que ha coordinado durante más de cuatro décadas el terror mundial y se ha cobrado miles de vidas estadounidenses".

El Gobierno iraní ha negado en las últimas semanas un cierre absoluto en el estratégico paso que comunica los golfos Pérsico y de Omán, como también lo ha hecho este miércoles su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien ha defendido que "no está completamente cerrado", sino "sólo para los enemigos".