EEUU asegura que trabaja para "proteger" a los homosexuales frente a la discriminación y la violencia en Kenia

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha asegurado que trabaja para "proteger" a los miembros de la comunidad LGTBI+ frente a la discriminación y la violencia en Kenia, después de que las autoridades hayan endurecido el discurso contra los homosexuales en el país africano.

"Durante la última semana, mi equipo y yo nos hemos reunido con la comunidad LGBTQI+ y otros actores para apoyar los derechos humanos de las personas LGBTQI+", ha dicho la embajadora estadounidense en Nairobi, Meg Whitman.

"Estados Unidos impulsa con orgullo los esfuerzos para proteger a las personas LGBTQI+ frente a la discriminación y la violencia y seguirá defendiendo los Derechos Humanos y la igualdad", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El mensaje de Whitman es más firme que uno que emitió recientemente en el que reseñó que Washington "respetaría" la posición de Kenia sobre los derechos de la comunidad homosexual. La homosexualidad es ilegal en el país, cuyo Código Penal contempla penas de hasta catorce años de cárceles por actos homosexuales.

El presidente de Kenia, William Ruto, rechazó recientemente un reciente fallo del Tribunal Supremo que da a los miembro de la comunidad LGBTI+ derecho a formar agrupaciones en el país y dijo que, si bien ha prometido respetar los fallos judiciales, en este caso es diferente.

"No este fallo. No lo aceptaremos. Nos aferraremos a nuestra cultura y nuestras tradiciones. No permitiremos los matrimonios entre personas del mismo sexo", recalcó. "No podemos salir a las calles a pedir que se les permita casarse. Esto pasa en otras partes, pero no en Kenia", sostuvo.

Días después, la primera dama keniana, Rachel Ruto, hizo un llamamiento a la celebración de rezos a nivel nacional contra la homosexualidad y afirmó que "la familia se ha convertido en una institución atacada". "Las ideas LGBTQ están prohibidas incluso en la Biblia y la cultura africana. Mantengamos los valores familiares", aseveró.

El Tribunal Supremo de Kenia desestimó la decisión del Gobierno de impedir el registro en 2013 de una ONG a favor de los derechos de la comunidad LGTBI y avaló ahora su inclusión por considerar que el colectivo tiene derecho a asociarse y organizarse. El tribunal se pronunció así en contra de la decisión de rechazar el registro por considerar que se trata de una medida discriminatoria, si bien falló que la homosexualidad sigue siendo ilegal en el país.