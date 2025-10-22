EEUU carga contra la CIJ por el fallo sobre la obligación de Israel para entregar ayuda a Gaza: "Otro fallo corrupto"

Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha cargado contra la Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de que determinara que Israel tiene la obligación de proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza, donde más de 68.200 personas han fallecido en más de dos años de ofensiva israelí en el enclave.

"Otra sentencia corrupta de la CIJ", ha manifestado la oficina del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de un mensaje en su perfil de la red social X, en el que ha subrayado que la decisión llega mientras Washington "trabaja incansablemente para pacificar la región".

Para las autoridades estadounidenses, "este supuesto 'tribunal' ha emitido una 'opinión consultiva' no vinculante, abiertamente politizada, que ataca injustamente a Israel y da vía libre a la UNRWA por su profunda implicación y apoyo material al terrorismo de Hamás".

"El continuo abuso por parte de la CIJ de su discreción en materia de opinión consultiva sugiere que no es más que una herramienta política partidista que puede utilizarse como arma contra los estadounidenses", ha manifestado la cartera diplomática.

El principal órgano judicial de Naciones Unidas ha indicado --en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU-- que Israel, como potencia ocupante, "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población de la Franja de Gaza y ha apuntado a una falta de "pruebas" que respalden las acusaciones israelíes sobre vínculos entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y la milicia.