EEUU celebra la destitución del exfiscal jefe del TPI y promete que seguirá "desmantelando" el tribunal

Archivo - El exfiscal jefe del TPI, Karim Khan, durante una visita a Colombia (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha aplaudido la destitución a última hora de este pasado viernes del exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) Karim Khan, cesado por un caso de conducta sexual inapropiada, y ha prometido que continuará con sus esfuerzos para "desmantelar" la corte, cuya autoridad nunca ha reconocido y la considera como una amenaza a su soberanía.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha condenado el caso de Khan como un "un ejemplo paradigmático de la corrupción de la CPI y del abuso de su supuesta autoridad". Por lo tanto, "es positivo que haya sido destituido, pero es solo una pequeña pieza en esta institución irremediablemente corrupta", ha comentado en un mensaje publicado en redes sociales.

Cabe recordar que la cartera dirigida por Marco Rubio anunció el mes pasado su plan para eliminar la corte, por representar una "amenaza intolerable para la soberanía estadounidense" al "arrogarse la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos".

También hay que recordar que el TPI ha emitido una orden de busca y captura contra un aliado tan destacado de Estados Unidos como es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra Gaza.

Pigott, en medio de su celebración por la destitución de Khan, ha insistido en que "el resultado" del procedimiento contra el exfiscal jefe (cuyo abogado ha denunciado un proceso sin fundamento legal, decidido a puerta cerrada sin la participación de su cliente) "no tendrá ningún impacto en los planes de Estados Unidos para desmantelar el TPI".