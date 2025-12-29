EEUU cierra un acuerdo con la ONU para revisar su contribución financiera a programas de ayuda humanitaria

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este lunes que la Administración Trump ha cerrado un acuerdo con Naciones Unidas para revisar su contribución financiera a los programas de ayuda humanitaria de la organización mundial.

El acuerdo --firmado entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)-- permitirá crear un nuevo fondo general para canalizar la ayuda estadounidense a otras agencias de la ONU y ahorrar cerca de 1.900 millones de dólares "en comparación con modelos más antiguos y obsoletos de financiación".

El Departamento de Estado ha detallado en un comunicado que "muchos organismos de Naciones Unidas han abandonado su misión de promover la paz y la seguridad mundiales, adoptando con demasiada frecuencia ideologías sociales radicales", así como "actuando para socavar los intereses y valores americanos y socavando la paz, la soberanía y la prosperidad compartidas".

"Este nuevo modelo compartirá mejor la carga de la labor humanitaria de la ONU con otros países desarrollados y exigirá que la ONU reduzca la sobrecarga, elimine la duplicación y se comprometa con nuevos y poderosos mecanismos de impacto, rendición de cuentas y supervisión", ha detallado Rubio en un breve mensaje en las redes sociales.

Rubio ha indicado así que la Administración Trump dejará de utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar "el despilfarro, el antiamericanismo" o la "ineficiencia". "Estados Unidos sigue siendo la nación más generosa del mundo en asistencia humanitaria", ha argüido.

Como parte del acuerdo --firmado por el subsecretario de Asuntos Humanitarios estadounidense, Jeremy Lewin, y el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher-- Estados Unidos se ha comprometido a contribuir con 2.000 millones de dólares a programas de asistencia en emergencias de la ONU que permitirán salvar "87 millones de vidas".

"Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la superpotencia humanitaria mundial. Cientos de millones de personas viven hoy gracias a la generosidad estadounidense, y muchos millones más sobrevivirán en 2026 gracias a esta inversión histórica en la humanidad", ha expresado Fletcher en un comunicado.

En este sentido, ha reconocido que las reformas son "fundamentales" en el sistema humanitario. "Los contribuyentes estadounidenses merecen saber cómo se utiliza su apoyo, y demostraremos cómo cada dólar genera un impacto real que salva vidas", ha argüido.

El anuncio se enmarca dentro de las políticas de recortes en ayuda exterior impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que asumió el cargo en enero de 2025, que tuvieron su principal exponente en el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental que lideraba el multimillonario Elon Musk.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ya advirtió que los recortes a la ayuda internacional ordenados por el magnate republicano traerían "consecuencias devastadoras" para las poblaciones necesitadas del mundo entero.

El presidente estadounidense bromeó recientemente sobre que Estados Unidos se podría haber convertido en "la verdadera ONU", aludiendo a que la organización mundial "ha sido de muy poca ayuda" en poner fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán.