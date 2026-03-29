EEUU condena el "despreciable" ataque de milicias afines a Irán contra la casa del presidente del Kurdistán iraquí

Bandera de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Jen Golbeck

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han condenado este sábado la agresión a la vivienda del presidente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, por parte de fuerzas proiraníes, un episodio de violencia que Washington ha tildado de "acto terrorista" y que tiene lugar en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y su posterior respuesta.

"Estados Unidos condena de forma inequívoca y enérgica los despreciables ataques terroristas perpetrados por milicias afines a Irán en Irak contra la residencia privada del presidente de la región del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani", ha expresado el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, en un escueto comunicado.

En la misma línea, Pigott ha denunciado que las "cobardes" e "indiscriminadas" acciones de Irán y aliados "constituyen un ataque directo contra la soberanía, la estabilidad y la unidad de Irak".

"Rechazamos categóricamente los actos terroristas indiscriminados y cobardes que Irán y sus aliados han desatado en la región del Kurdistán iraquí y en todo Irak", ha concluido el portavoz del Departamento de Estado.

La nota en cuestión llega después de que la agencia de noticias iraquí INA anunciase que tres miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) murieron y cuatro más resultaron heridos en un ataque perpetrado en la provincia de Kirkuk, en el norte el país, este mismo sábado.

La misma agencia informó además --citando fuentes de las fuerzas de seguridad-- del impacto de un dron cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, la capital iraquí; así como de otros seis ataques de drones en la región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, uno de los cuales impactó contra el domicilio del presidente Nichirvan Barzanim, en la localidad de Duhok.

Desde el 28 de agosto, cuando comenzaron los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, se han registrado más de 460 ataques en el Kurdistán, percibido como aliado de Washington por las milicias iraquíes proiraníes, según el balance de la televisión kurdo-iraquí Rudaw.