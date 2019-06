EEUU confía en que la nueva cúpula de la UE esté dispuesta a tener una relación bilateral más "justa"

Publicado 26/06/2019 17:14:17 CET

Si Huawei participa en el 5G, EEUU no podrá compartir "el mismo nivel de información" con la UE

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos para la Unión Europea, Gordon Sondland, ha considerado que la relación bilateral tiene que redefinirse, independientemente del Brexit, al tiempo que ha confiado en que la nueva cúpula de la UE esté dispuesta a tener una relación más "justa".

Sondland ha explicado en un encuentro con periodistas celebrado este miércoles en Madrid que Estados Unidos va a buscar acuerdos comerciales tanto con Reino Unido como con la UE una vez se consume el Brexit, previsto ahora para el 31 de octubre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere "un acuerdo potente" con Reino Unido, ahora que tienen la oportunidad de "sentarse cara a cara, como hacen los buenos amigos, para conseguir un acuerdo que beneficie a ambas partes" sin la injerencia de la UE.

"No digo que vaya a ser una negociación fácil, porque las dos partes tenemos prioridades muy fuertes, pero espero que el presidente Trump y quien sea el nuevo líder (británico) tengan éxito", ha dicho, en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

En cuanto a Washington y Bruselas, ha afirmado que "la relación tiene que redefinirse, independientemente del Brexit", porque en estos momentos "es una relación asimétrica" en lo relativo a los flujos comerciales.

Sondland ha contado que durante la reunión celebrada el año pasado en la Casa Blanca, Trump propuso al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "cero tarifas" y "cero subsidios" por ambos lados, "pero él dijo que no podía hacerlo".

El emisario norteamericano ha reprochado que "desde el inicio de la Administración Trump las conversaciones han sido muy difíciles" con la UE. "Si mi mejor amigo viene y me pide que le haga un favor, no le voy a tratar como a un extraño (...) Pues así es como nos hemos sentido con la UE (...) Estamos decepcionados", ha confesado.

Sondland ha indicado que ahora que la UE se enfrenta a la renovación de sus altos cargos, un proceso que se habrá completado hacia otoño, Estados Unidos espera que "el nuevo liderazgo y la nueva forma de pensar se acomoden" más a sus intereses.

"La relación que queremos es una relación equilibrada y justa. No queremos una relación en la que los mercados estadounidenses estén abiertos a las empresas europeas y los mercados europeos estén cerrados (...) a nuestras empresas", ha apuntado.

Sondland ha aclarado que Washington no busca "garantías" de que Bruselas vaya a comprar sus productos, sino simplemente "acceso" y que sean los consumidores europeos quienes decidan. Además, ha subrayado que "la agricultura siempre ha estado sobre la mesa".

"EL OBJETIVO REAL ES CHINA"

"El objetivo real es China, contener a China", ha apuntado. El embajador estadounidense ha abogado por que Estados Unidos y la UE unan fuerzas para "fijar los estándares, fijar las reglas" a nivel global "y que sea China quien las siga, no al revés".

Durante su intervención en el foro, Sondland ha reiterado la preocupación de Estados Unidos por la posible implicación de la tecnológica china Huawei en el desarrollo de la red 5G europea.

"Estados Unidos no puede decirles a los europeos con qué empresas trabajar para el 5G, pero si trabajan con Huawei, no podremos trabajar igual de estrechamente, no podremos compartir el mismo nivel de información", ha advertido.