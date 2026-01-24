EEUU confirma una nueva reunión "a tres" con Ucrania y Rusia la semana próxima en Abu Dabi

Reunión entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dabi - EEUU

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, ha confirmado que se reunirán de nuevo con Rusia y Ucrania la semana que viene en Abu Dabi tras la "constructiva" reunión mantenida entre el viernes y el sábado.

"Las conversaciones han sido muy constructiva y se ha planificado continuar las conversaciones la semana próxima en Abu Dabi. El presidente Trump y todo su equipo dan su dedicación para llevar paz a esta guerra", ha publicado Witkoff en redes sociales.

Witkoff ha destacado que la cita de Abu Dabi ha estado coordinada por Estados Unidos con un formato trilateral "gentilmenta acogida por Emiratos Árabes Unidos". El mensaje aparece publicado junto con una fotografía del encuentro con Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el centro de la mesa.

También el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado también de "constructivos" los contactos. "Nuestra delegación ha informado de que la reunión de Emiratos Árabes Unidos ha terminado. Y ha sido la primera reunión con este formato en bastante tiempo, con dos días de reuniones a tres", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski ha resaltado que "se ha hablado de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas". "El centro han sido los parámetros para un posible fin de la guerra", según el mandatario ucraniano, que considera "de gran valor" la implicación de Estados Unidos para "monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina".

La reunión ha terminado con un acuerdo de las partes para informar a sus gobiernos sobre los aspectos tratados y "coordinar los próximos pasos" con los dirigentes. "Los representantes militares han identificado un listado de cuestiones para un posible nuevo encuentro. Dado que hay disposición a avanzar, y Ucrania la tiene, habrá nuevas reuniones, posiblemente la próxima semana", ha relatado Zelenski.

El encuentro del sábado ha durado aproximadamente tres horas y son las primeras conversaciones a tres tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos basándose en el plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La delegación ucraniana estaba encabezada por el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, mientras que la rusa está liderada por el jefe de los servicios secretos militares, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, Igor Kostiukov.