EEUU contacta con "decenas" de buques atrapados en Ormuz para guiarlos dentro del Proyecto Libertad de Trump

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este lunes que ha contactado con "decenas" de buques en el estrecho de Ormuz para facilitar el tráfico marítimo en este paso, en línea con la misión "humanitaria" anunciada en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo --en alusión al golfo Pérsico-- representan a 87 países de todo el mundo y, tal y como ha mencionado el presidente, no son más que espectadores neutrales e inocentes. En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con decenas de buques y compañías navieras para facilitar el tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los buques de forma segura a través de este estrecho corredor comercial", ha señalado el jefe del CENTCOM, el almirante Bad Cooper, en un comunicado difundido en redes sociales.

Estas declaraciones llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz, que ha denominado 'Proyecto Libertad', alegando que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en la "disputa" entre Teherán y Washington han pedido a su Administración ayuda para "liberar sus barcos atrapados en el Estrecho".

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.