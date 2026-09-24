EEUU critica al TPLF por lanzar "una ofensiva a gran escala" en la región de Tigray, en el norte de Etiopía

Archivo - Banderas de EEUU - Gregory Lenormand / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han criticado al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) por lanzar "una ofensiva a gran escala" en la región de Tigray, situada en el norte de Etiopía, después del estallido el miércoles de nuevas hostilidades que amenazan con un nuevo conflicto a gran escala en el país africano.

"Me decepciona ver que los dirigentes del TPLF, a quienes Estados Unidos sancionó a principios de este año, han tomado la desafortunada decisión de lanzar una ofensiva a gran escala", ha dicho el embajador estadounidense en Etiopía, Ervin Massinga, quien ha afirmado que "rechazar el diálogo" impulsado por la Unión Africana (UA) y "embarcarse en una lucha imposible de ganar" es algo que "no beneficia en nada a la población".

Así, ha sostenido que "sería prudente que otros grupos armados evitaran seguir este camino", según un comunicado publicado por la legación estadounidense a través de redes sociales. "Si bien Estados Unidos cuenta con mecanismos para sancionar a otros líderes que intenten llevar a Etiopía por la senda equivocada, sigo convencido de que un diálogo político razonable es la vía correcta", ha zanjado.

El TPLF anunció el miércoles el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía y recalcó que "tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de (el primer ministro etíope) Abiy (Ahmed) contra el pueblo de Tigray", después de semanas de tensiones y aumento de los ataques, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 tras dos años de guerra.

Por su parte, Getachew Reda, asesor de Abiy y antiguo alto cargo del TPLF, apuntó que el grupo armado tigriña lanzó "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara". "Es evidente que la dirección político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a niveles sin precedentes", manifestó, antes de describir como "verdaderamente desolador" que "los esfuerzos de muchos, incluida la comunidad internacional", no hayan logrado "evitar una nueva escalada bélica en Tigray".