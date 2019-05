EEUU denuncia la existencia de "amenazas inminentes" por parte de Irán contra sus fuerzas en Irak

Publicado 15/05/2019 3:49:43 CET

WASHINGTON, 15 May. (Reuters/EP) -

El Ejército estadounidense ha expresado este martes su preocupación ante la existencia de "amenazas inminentes" por parte de fuerzas respaldadas por Irán contra las tropas de Estados Unidos en Irak.

Previamente el general británico Chris Ghika de la coalición que lidera Estados Unidos en Irak y Siria había contradicho las advertencias dadas por Washington al respecto.

Ghika había sido rotundo cuando afirmó inicialmente que no había una nueva amenaza de Irán. "No, no ha habido una mayor amenaza por parte de las fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria. Somos claramente conscientes de su presencia y los observamos junto a muchos otros porque ese es el entorno en el que estamos", afirmó en un principio.

Sin embargo, el Comando Central del Ejército estadounidense ha indicado en un comunicado que los comentarios de Ghika "no se corresponden con las amenazas creíbles identificadas por la Inteligencia de Estados Unidos y sus aliados respecto de las fuerzas respaldadas por Irán en la región".

Las autoridades iraníes, por su parte, han acusado a Washington de librar una "guerra psicológica" y han advertido de que tomarán represalias contra cualquier acción agresiva por parte de Estados Unidos.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha subrayado este mismo martes que Teherán no busca una guerra con Estados Unidos a pesar del incremento de las tensiones bilaterales en los últimos meses.