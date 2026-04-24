EEUU desdeña la "absurda" cumbre de Reino Unido y Francia para una misión en Ormuz: "No son esfuerzos serios todavía"

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en rueda de prensa desde el Pentágono. - Europa Press/Contacto/Po1 Eric Brann/Dod

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha desdeñado este viernes los esfuerzos encabezados por Reino Unido y Francia para poner en marcha una misión naval internacional que escolte buques mercantes en el paso de Ormuz una vez se ponga fin a la guerra, asegurando que celebraron una "absurda" cumbre en la que todavía no se vieron "esfuerzos serios" para lanzar la operación.

"Sé que hay muchas conversaciones. Vieron lo que yo llamaría una conferencia bastante absurda en Europa la semana pasada, donde se reunieron y hablaron de quizá hacer algo en el futuro, cuando todo haya terminado", ha criticado el responsable de Defensa norteamericano en rueda de prensa desde la sede del Pentágono.

Según ha valorado Hegseth, esto no son "esfuerzos serios todavía", por lo que ha indicado que Washington acogería con "agrado" una iniciativa en Ormuz, a la vista de que es una ruta marítima en la que los socios europeos se juegan más que Estados Unidos.

Son las "capacidades energéticas" de los europeos las que están en riesgo, por lo que resulta una "llamada de atención" para ellos, ha incidido Hegseth, quien ha apuntado que la crisis en Ormuz ha dejado claro que en cuestiones de seguridad "o tienes capacidades o no las tienes".

"De lo contrario, estás a merced de un país como Irán, y el único país que puede hacer algo al respecto es el Ejército de Estados Unidos", ha señalado el jefe del Pentágono quien ha denunciado de nuevo la pasividad, a su juicio, de Europa y Asia en materia de seguridad y defensa.

"Se han beneficiado de nuestra protección durante años. Se acabó aprovecharse sin aportar. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, leales y que entiendan que ser aliado no es una calle de un solo sentido, sino de doble sentido", ha afirmado, siguiendo la retórica de la Casa Blanca contra sus aliados, en especial los europeos.

Hegseth ha dicho que "no cuenta con Europa", pero ha insistido en que el paso de Ormuz es mucho más estratégica para el continente por lo que "quizá deberían empezar a hablar menos, celebrar menos conferencias elegantes en Europa y subirse a un barco".

El pasado viernes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron en el palacio del Elíseo la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, tras la cumbre con una treintena de líderes de la coalición internacional que estudia el despliegue.