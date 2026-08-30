EEUU destina más de tres millones de euros en ayuda humanitaria a Nepal tras las devastadora riada

Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este domingo la movilización de más de 3,6 millones de dólares (unos 3,1 millones de euros) en asistencia humanitaria de emergencia para ayudar a los damnificados por la devastadora riada en Nepal registrada el pasado miércoles.

"No hay mayor prioridad para nosotros que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Nuestras embajadas en Nepal y China están trabajando estrechamente para asistir a los estadounidenses y apoyar los esfuerzos de ayuda en caso de desastre", ha informado la cartera de Exteriores norteamericana a través de un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales.

La partida financiera aprobada incluye la distribución de asistencia alimentaria de emergencia que, según Washington, cubrirá hasta tres meses a 10.000 hogares directamente golpeados por la riada. La Casa Blanca ha reafirmado así su "solidaridad con la población nepalí" y ha confirmado que tanto su embajada en Nepal como su embajada en China coordinan ya sobre el terreno los operativos de salvamento y mitigación del desastre.

Esta ayuda llega después de que el Gobierno de Nepal haya pedido formalmente este sábado ayuda internacional tras la riada más allá de la movilización de China e India y las aportaciones de Australia y Japón. Katmandú se plantea la convocatoria de una conferencia internacional para recuadar fondos mientras admite que su país necesito "varios miles de millones de dólares" para recuperarse.

La última cifra oficial sitúa en 675 las personas fallecidas y en 2.498 las desaparecidas tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet.