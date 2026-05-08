EEUU dice que los contactos entre Líbano e Israel buscan "romper con el enfoque" sobre grupos terroristas

Archivo - Un hombre ondea una bandera de Líbano en una manifestación - Europa Press/Contacto/Gerard Bottino - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha indicado este viernes que las conversaciones "intensivas" entre delegaciones de Líbano e Israel que acogerá la semana que viene buscan "romper con el enfoque fallido" que, según ha indicado, ha favorecido la consolidación y enriquecimiento de grupos terroristas en territorio libanés, así como un "acuerdo integral de paz" entre los dos países.

Estos encuentros, previstos para los próximos 14 y 15 de mayo, "pretenden romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, que permitió a los grupos terroristas afianzarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha agregado que estas conversaciones, las terceras en el marco de este conflicto reactivado el pasado 2 de marzo, pretenden "avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad".

De este modo, ha indicado Washington, "sentarán las bases para acuerdos duraderos de paz y seguridad, el pleno restablecimiento de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delimitación de fronteras y la creación de vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Líbano".

La cartera dirigida por Marco Rubio ha asegurado que "trabajará para conciliar" los intereses de las dos partes, "de manera que se garantice una seguridad duradera para Israel, así como la soberanía y la reconstrucción de Líbano".

"Estas conversaciones representan otro paso importante hacia el fin de décadas de conflicto y el establecimiento de una paz duradera entre ambos países. Estados Unidos seguirá apoyando a ambos países en su intento por lograr un avance decisivo", ha agregado.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense ha expresado su "satisfacción" ante el "compromiso" de los dos países con el proceso y ha reiterado que la "paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y del desarme total de Hezbolá", recordando que el partido-milicia chií libanés está declarado como una organización "terrorista" en el país norteamericano.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el el país asiático.

Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con 2.759 muertos y 8.512 heridos desde entonces, según el último balance de las autoridades difundido este mismo jueves, y que no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.