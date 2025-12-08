EEUU dice que el futuro de Siria "pertenece a todos los sirios" un año después de la caída de Al Assad

Archivo - El enviado de Estados Unidos para Siria y embajador estadounidense en Turquía, Thomas Barrack, durante una visita oficial a la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

El enviado es Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha recalcado este lunes que el futuro de Siria "pertenece a todos los sirios", en medio de los actos de conmemoración del primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"A todos los sirios: suníes, alauíes, kurdos, cristianos, drusos, árabes, turcomanos, circasianos, y a todos los que llaman hogar a esta antigua tierra. Tras muchos años de dolor, hoy celebramos que su esperanza compartida resurja", ha dicho en su cuenta en la red social X. "Una nueva esperanza de paz, unidad y prosperidad. El futuro os pertenece a todos", ha zanjado.

La huida de Al Assad tuvo lugar después de casi catorce años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición, Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista HTS--, ha prometido trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía, sumida en una grave crisis.