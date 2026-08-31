EEUU eleva a más de 80 los buques comerciales desviados desde la reanudación del bloqueo contra Irán

Un marinero del Ejército de Estados Unidos realiza labores de vigilancia a bordo del destructor USS John Paul Jones. Imagen de archivo - CENTCOM EN X

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales, así como inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco de su bloqueo naval contra los puertos y costas de Irán.

"A fecha de 30 de agosto, las fuerzas del (Mando Central del Ejército de Estados Unidos) CENTCOM han desviado 83 buques comerciales, han inutilizado tres y han abordado dos para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha señalado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

Dicha publicación ha sido realizada poco después de que la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, haya informado de ataques con dron contra Larek, isla situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Estos ataques han sido atribuidos desde la Guardia Revolucionaria a Estados Unidos, después de la publicación de un comunicado en el cual la fuerza iraní ha confirmado "mártires y heridos" entre sus combatientes por causa de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista", al cual, ha advertido, responderán con un "castigo".

No obstante, hasta el momento el CENTCOM no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, si bien la televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.