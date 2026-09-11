EEUU emite nuevas sanciones contra personas y empresas que vincula a Hezbolá (Líbano) y Kataib Hezbolá (Irak)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent - Andrew Devereaux / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra entidades e individuos que vincula al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a la destacada milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá, en el marco de la operación 'Marginado Económico' lanzada por Washington contra Teherán, asegurando que estos grupos son "afiliados" de la República Islámica.

"La operación 'Marginado Económico' tiene como objetivo a aquellos que continúan respaldando al régimen iraní, que se encuentra en decadencia", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha puesto el foco en grupos y personas "que financien el terrorismo, blanqueen dinero o ayuden a Irán a eludir sanciones". "Los encontraremos, los aislaremos del sistema financiero estadounidense y desmantelaremos las redes que mantienen a flote al régimen", ha asegurado.

Sus palabras han quedado recogidas en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), entidad sancionadora del Tesoro estadounidense. El texto detalla, en concreto, medidas contra "objetivos" que tendrían "presencia en Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía".

Destacando a Kataib Hezbolá como facción "destacada dentro del llamado 'Eje de la Resistencia' de Irán", la OFAC afirma que el grupo que "recibe entrenamiento, armas, financiación, inteligencia y apoyo logístico de la Fuerza Quds", el brazo de operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria, alegando además que la milicia "busca amenazar al pueblo estadounidense tanto en su territorio como en el extranjero".

"Hoy (jueves), la OFAC toma medidas contra cuatro comandantes y miembros Kataib Hezbolá: Alí Hasán Farhan al Lami, un alto mando de Kataib Hezbolá; y Huseín Ahmed Huseín al Dhuhaibawi, Mohamed Amin Fadhil Ali al Shaijli y Karrar Mohamed Qasim al Hraishawi, todos ellos miembros activos" de la milicia, ha anunciado la entidad sancionadora del Tesoro.

Asimismo, también ha anunciado la designación de una serie de "elementos iraníes" en las Fuerzas de Movilización Popular y la Comisión de Movilización Popular (CMP)", órgano de gobierno de las FMP.

Entre estas designaciones se encuentra la de Abás Jawad Kadim al Tamimi, a quien han identificado como "alto cargo de la Dirección de Equipamiento Técnico (DTE) de la Comisión de Movilización Popular. En concreto, la OFAC lo señala como "experto en equipos de defensa" y lo acusan de "proporcionar orientación estratégica y asesoramiento técnico a la PMC en materia de adquisiciones militares en el extranjero", así como de "facilitar la provisión de apoyo financiero y militar crítico a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Este epígrafe incluye también sanciones contra Abdulá Nadim Luaibi al Ameri, descrito en el comunicado como "traficante de armas iraquí radicado en Emiratos Árabes Unidos y fundador y director ejecutivo de la empresa Al Bruj", y contra Jaldún Naser Maryush al Abada como "representante de Ain al Iraq (...)", vinculando a ambas entidades con la PMC e incluyéndolas en las designaciones.

HASTA SIETE EMPRESARIOS MÁS SANCIONADOS

Simultáneamente, la OFAC ha sancionado a los empresarios iraquíes Majid Alí Akbar Namdar al Mandalawi y Abdulhasán Alí A. Namdar al Mandalawi, a los que ha señalado por "facilitar la elusión de sanciones a Irán" a través de su "casa de cambio con sede en Dubái", utilizada según la autoridad estadounidense para "transferir millones de dólares desde Irak a Irán a través de Emiratos Árabes Unidos".

El Tesoro ha calificado a la sociedad mercantil en cuestión, Shams & Bahr Trading Company, como un sistema 'hawala', definido por Washington como "un sistema informal de transferencia de valores que opera fuera del sector financiero regulado y se basa en confianza, relaciones personales y redes comunitarias de larga trayectoria".

"Si bien no son ilícitas por naturaleza, las transacciones 'hawala' pueden resultar atractivas para quienes intentan eludir sanciones u otras normativas, ya que a menudo se realizan sin utilizar los nombres reales del remitente o del destinatario, no pasan por las redes bancarias tradicionales y pueden llevarse a cabo con escaso o nulo registro de la operación", ha esgrimido la OFAC.

Por último, el órgano sancionador ha tomado medidas contra individuos a los que ha acusado de colaborar en un supuesto "contrabando de efectivo" entre la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y Hezbolá. Es el caso de Huseín Ibrahim y Abdalá Hamié como empresarios cambistas y de Gaiz Huseín Wehbe, "transportista de efectivo" de Hezbolá, según el texto.

En ese supuesto contrabando de efectivo también participaría Mervat Jamil Zahreldine, con cargos en dos casas de cambio presuntamente involucradas, y Amir al Makansi, quien "opera una empresa de compraventa de oro con sede en Siria y oficinas adicionales en Estambul (Turquía)", apunta el comunicado, que también los refleja como designados.