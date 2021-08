EEUU garantiza que seguirá ayudando a evacuar a simpatizantes afganos más allá de la retirada

Estima en 1.500 los estadounidenses que quedan en Afganistán y cifra en 82.300 el total de evacuados

Añade que "guste o no guste", los talibán "tienen el control del país"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha asegurado que su país seguirá trabajando para ayudar a los colaboradores y simpatizantes afganos que quieran salir del país tras la fecha final de la misión de extracción y la retirada definitiva de las tropas estadounidenses el país, el 31 de agosto.

Asimismo, ha estimado que todavía quedan en Afganistán unas 1.500 personas que "podrían tener" la nacionalidad estadounidense y ha cifrado en 82.300 el total de evacuados desde la capital afgana desde la conquista de los talibán el 15 de agosto.

"Permítanme ser muy claro sobre esto: no hay fecha límite para nuestro trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses restantes y los muchos afganos que nos han apoyado durante estos muchos años que quieren irse y no he podido hacerlo. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto", ha indicado.

Blinken ha reiterado que los talibán han ofrecido garantías "en público y en privado" para permitir el paso seguro de estadounidenses y afganos en riesgo que buscan salir de Afganistán. "La gente que quiera salir de Afganistán después de la partida del Ejército estadounidense deberían poder hacerlo. Juntos, haremos todo lo posible para que se cumplan las expectativas", ha añadido.

ESTADOUNIDENSES EN AFGANISTÁN

En su comparecencia de prensa de este miércoles, Blinken ha confirmado que EEUU mantiene "contacto directo" con 500 de estos posibles estadounidenses, quienes han recibido "instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto de manera segura", pero el resto todavía se encuentran ilocalizables.

"Estamos intentando comunicarnos con ellos varias veces al día a través de múltiples canales de comunicación", ha manifestado el secretario de Estado en la rueda de prensa, recogida por los medios norteamericanos.

Estas cifras son significativamente menores que las declaradas horas antes por fuentes del Congreso de EEUU a la cadena CNN y que cifraban aproximadamente en 4.100 los ciudadanos estadounidenses todavía están intentando salir de Afganistán.

Además, y como ya apuntó ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Blinken recordó que las fuerzas estadounidenses que trabajan en el aeropuerto de Kabul se encuentran expuestas a un posible ataque de la sección afgana Jorasán de la organización terrorista Estado Islámico.

"Estamos operando en un entorno hostil en una ciudad y un país ahora controlados por los talibán con la posibilidad muy real de un ataque de Estado Islámico - J", ha avisado el secretario de Estado.

En la sesión de preguntas posterior, Blinken reconoció una vez más que Estados Unidos mantiene contacto con los talibán porque "guste o no, tienen el control del país" y "es importante trabajar" con el movimiento para facilitar las evacuaciones.