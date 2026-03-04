EEUU identifica a sus primeros soldados muertos en el conflicto desatado por la ofensiva con Israel contra Irán

Archivo - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (archivo) - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han identificado a cuatro de los seis militares cuya muerte ha confirmado hasta la fecha en el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

El Departamento de Defensa estadounidense ha afirmado que los cuatro soldados fallecidos --identificados como Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor y Declan Coady-- eran parte de una unidad de Iowa de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Asimismo, ha manifestado que todos ellos murieron el 1 de marzo a causa del impacto de un dron contra una instalación militar de Estados Unidos situada en en Port Shuaiba, en Kuwait. "El incidente está siendo investigado", ha zanjado en su breve comunicado.