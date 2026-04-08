EEUU e Irán pactan un alto el fuego de dos semanas con el foco en la reapertura del estrecho de Ormuz

Destrucción de un estadio dentro del Complejo Deportivo Azadi de Teherán a causa de los bombardeos de EEUU e Israel en el marco de su ofensiva contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos e Irán han alcanzado este miércoles un alto el fuego de dos semanas tras más un mes de hostilidades desatadas por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático en plenas negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, un pacto que tiene el foco en la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido el primero en dar un paso público al anunciar que aceptaba "suspender los ataques" contra Irán durante dos semanas, después de que expirara su más reciente ultimátum a Teherán para que aceptara sus exigencias, incluida la reapertura de Ormuz, de cara a un fin del conflicto. Posteriormente, ha asegurado que Washington ayudará a "descongestionar" la vía, sin confirmación de Teherán.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", ha anunciado en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

El paso de Trump ha llegado después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidiera a Washington una prórroga de dos semanas al ultimátum para dar una oportunidad a la vía diplomática, en la que Islamabad ha jugado un papel de mediación. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca ha desvelado que Pakistán le pidió "detener la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán", después de que durante la jornada del martes redoblara las amenazas y dijera que "toda una civilización morirá", "para nunca volver".

En respuesta al anuncio de Trump, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha difundido en redes sociales un comunicado en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en el que Teherán ha confirmado que permitirá durante estas dos semanas el paso "seguro" de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, si bien condicionada a una "coordinación" con el Ejército de Irán.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha aplaudido además las labores de mediación acometidas durante las últimas semanas por las autoridades de Pakistán.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha esgrimido que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la región, alegando haber tomado en consideración "la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos", así como el anuncio de Trump sobre "la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones".

El propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha precisado que "la finalización de las negociaciones" tendrá lugar en Islamabad, capital de Pakistán, al tiempo que ha agregado que "en un plazo máximo de 15 días, la victoria de Irán quedará también consolidada en las negociaciones políticas", después de "la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas".

ENCUENTRO PREVISTO EN PAKISTÁN

Por su parte, Sharif ha afirmado que el acuerdo incluye a los "aliados" de Irán y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares". "Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", ha dicho, ensalzando "una notable sabiduría y comprensión" y un compromiso "constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad".

Asimismo, ha invitado a las delegaciones de ambos países a "continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo" en Islamabad el 10 de abril, mostrando su esperanza de que estas "Conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera", un anuncio que ha sido acogido ya con satisfacción por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la Unión Europea (UE) y varios países de la región de Oriente Próximo.

Al hilo del anuncio, la coalición de milicias iraquíes proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado su suspensión de ataques contra intereses estadounidenses en el país y en Oriente Próximo, tras lo que Bagdad ha celebrado que el alto el fuego "contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región".

NETANYAHU PONE EN DUDA EL ALCANCE DEL ACUERDO

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha puesto en duda poco después la viabilidad del acuerdo al afirmar que, si bien respalda el anuncio de Trump, el alto el fuego "no incluye" a Líbano, país en el cual el Ejército israelí perpetra ataques desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada de la mano de Washington contra Teherán días antes.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", ha expresado la oficina del primer ministro israelí, una versión que choca frontalmente con el anuncio de Islamabad.

A renglón seguido, ha subrayado que Israel apoya los "esfuerzos" de Estados Unidos "para garantizar que Irán deje de suponer una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo", al tiempo que ha reseñado que Washington ha comunicado al país que "se compromete a alcanzar estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y los aliados regionales de Israel, en las próximas negociaciones".

Ante esta situación, el Ejército libanés ha reclamado a la población desplazada desde el sur del país a causa de los bombardeos israelíes y la nueva invasión terrestre lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que no regrese por ahora a sus hogares ante el riesgo de ataques, que han continuado en las horas posteriores al anuncio sobre el alto el fuego.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El anuncio del alto el fuego de dos semanas ha sido destacado tanto por Estados Unidos como por Irán como una victoria en el marco del conflicto, que ha tenido un enorme impacto económico debido a las limitaciones en Ormuz y los continuados ataques israelíes y estadounidenses contra infraestructura en el país asiático, que ha respondido con el disparo de misiles y drones contra instalaciones en países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Kuwait, Irak y Arabia Saudí.

De esta forma, está por ver ahora si las partes aprovechan estas dos semanas para cimentar un acuerdo definitivo a partir de las condiciones planteadas hasta la fecha, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre los nombres de los representantes de sendas delegaciones en Islamabad, que se ha erigido durante las últimas semanas como un importante actor debido a su papel como correa transmisora de los mensajes entre Washington y Teherán y la aceptación de su capital como punto de encuentro.