EEUU insta a Israel a no aprobar la legislación para designar a la UNRWA como una organización terrorista

Trabajadores de la UNRWA en Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Washington recalca que "no es terrorista" y que tiene un papel "fundamental" a la hora de entregar ayuda humanitaria

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha instado a Israel a no aprobar la legislación para designar como organización terrorista a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y ha expresado que el organismo no solo "no es terrorista" sino que cumple un papel "fundamental" a la hora de entregar ayuda humanitaria.

"En primer lugar, la UNRWA no es una organización terrorista, e instamos al Gobierno israelí y a la Knesset a detener el movimiento de esta legislación. Hemos sido claros sobre el importante papel que desempeña UNRWA en la prestación de ayuda humanitaria y otra asistencia crítica a los palestinos en Gaza y en toda la región, no sólo en Gaza", ha expresado Miller durante una rueda de prensa.

Sin embargo, ha aseverado que Washington aún no va a reanudar la financiación de la UNRW debido a la investigación abierta sobre la supuesta participación de algunos de sus miembros en los ataques del 7 de octubre por parte de milicias palestinas contra Israel, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.

"Actualmente tenemos prohibido por ley proporcionar ayuda a través de la UNRWA, pero eso no significa que no apoyemos el trabajo que hacen y que no apoyemos otras formas de obtener ayuda humanitaria", ha explicado.

Por último, ha asegurado que los ataques del Gobierno israelí contra la UNRWA "son increíblemente inútiles" y "no hacen nada para avanzar en la causa de conseguir ayuda humanitaria para los civiles de Gaza".

La Knesset o Parlamento israelí aprobó este lunes en primera lectura declarar como organización terrorista a la UNRWA y romper toda relación entre la agencia y el Estado de Israel, tanto directa como indirecta.