EEUU mata a cuatro hombres a bordo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe

Archivo - El comandante del Mandor Sur del Ejército de EEUU, el general Francis Donovan - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado mientras navegaba en aguas del Caribe, un ataque que ha enmarcado en las operaciones del país norteamericano contra el narcotráfico.

"La información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y que participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción", ha informado en redes sociales el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los militares han descrito el ataque como "cinético" y "letal", han asegurado que la embarcación estaba "operada por organizaciones terroristas designadas" por Washington y han indicado que no ha dejado heridos entre el cuerpo. Asimismo ha enmarcado el ataque como parte de sus esfuerzos por "ejercer una presión sistémica total sobre los cárteles".

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre de 2025, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha denunciado Naciones Unidas.