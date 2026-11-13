EEUU niega la destrucción de un radar en Bahréin por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán

El jefe del CENTCOM, Brad Cooper, durante una visita al estrecho de Ormuz. - Scpo Amanda Dunford/Dod / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha negado este viernes la destrucción de un radar en Bahréin por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, después de que Teherán haya reivindicado un ataque contra esta instalación de alerta temprana, en represalia por un bombardeo aéreo previo contra una torre de telecomunicaciones en Hormozgán.

En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) asegura que Irán lanzó dos drones de ataque unidireccionales en dirección a Baréin, pero "ambos fueron derribados por las fuerzas estadounidenses".

"No se registraron heridos ni daños materiales", ha afirmado, desmintiendo la información de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Teherán ha afirmado que el ataque contra las instalaciones militares en Bahréin es "una seria advertencia" para que Washington ponga fin a lo que denomina "provocaciones aéreas y contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz".

Washington y Teherán llevan meses sumidos en un proceso de contactos indirectos para intentar alcanzar un acuerdo que cierre el conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, mientras que las tensiones en Ormuz han seguido latentes con ataques esporádicos a buques en la zona.