EEUU ofrece unos 13 millones de euros por información sobre seis iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria

Archivo - El subcomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Ahmad Vahidi - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares (cerca de 13 millones de euros) a cambio de información que dé con seis hombres que participan en el desarrollo y suministro de drones para la Guardia Revolucionaria de Irán.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ha indicado esta cifra en un mensaje en redes sociales en el que pide información relativa a 'Kimia Part Sivan Company' (KIPAS), que describe como "la rama de producción de drones de la Fuerza Quds", una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

En particular, el organismo busca capturar a "Hasán Arambuezhad, Reza Nahardani, Mehdi Naghneh, Hadi Zavaraki, Abolfazl Moshkani y Abbas Sartaji", a quienes acusa de haber "participado en las pruebas, el desarrollo y el suministro de drones de KIPAS", lo que permite financiar parte de las "actividades terroristas internacionales" de la Guardia Revolucionaria.