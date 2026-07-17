EEUU ofrece unos 13 millones de euros en recompensas por información sobre redes de finaciación de los hutíes de Yemen

Archivo - Imagen de archivo de los hutíes de Yemen. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estado Unidos han ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares (cerca de 13,1 millones de euros) por información que permita afectar las redes de financiación de los rebeldes hutíes, un grupo considerado terrorista por Washington y que controla desde hace más de una década la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y el oeste del país asiático.

"Si tienen información sobre financiadores de los hutíes, sus socios o sus redes financieras, envíenlas a través de Signal, Telegram, WhatsApp o nuestra línea en Tor. Podría ser seleccionable para una recompensa y una reubicación", ha dicho el programa de Recompensas por la Justicia en un mensaje en redes sociales.

Así, ha resaltado que los hutíes "han lanzado múltiples ataques contra buques comerciales en el mar Rojo, matando a civiles y obligando a redirigir el tráfico marítimo", en referencia a los ataques del grupo contra buques a los que acusó de tener lazos con Israel como parte de su respuesta a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Estos terroristas entrenados y armados por Irá han intentado además secuestrar buques y han lanzado misiles tierra-mar contra buques de Estados Unidos y países aliados", ha dicho el organismo, en medio de las tensiones por los cruces de ataques entre Estados Unidos e Irán a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.