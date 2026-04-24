EEUU ofrece unos 8,5 millones de euros de recompensa por información sobre el líder de una milicia de Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - WILL OLIVER / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta diez millones de dólares (alrededor de 8,5 millones de euros) por información relativa al líder de la milicia iraquí proiraní Kataeb Sayid al Shuhada (KSS) --a la que Washington considera un grupo terrorista--, Hashim Finyan Rahim al Saraji, también conocido como Abú Alaa al Ualai.

"Ayuda a detener la violencia y los ataques contra las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos y civiles inocentes en Irak. Envíanos tu pista", ha indicado el programa Recompensas por la Justicia a través de un mensaje en redes sociales, donde indica que Al Saraji encabeza KSS, "un grupo terrorista de Irak alineado con Irán".

Así, ha manifestado que "miembros de KSS han matado a civiles iraquíes y han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses en Irak, además de atacar bases militares y personal estadounidense en Irak y Siria", al tiempo que ofrece "una reubicación y una recompensa" a los que den información sobre Al Saraji.

Estados Unidos emitió recientemente otra oferta de recompensa por el líder de la milicia iraquí proiraní Kataeb Hezbolá, responsable del secuestro de la periodista Shelly Kittleson, quien estuvo retenida durante cerca de una semana antes de ser puesta en libertad.

Diversas milicias iraquíes lanzaron ataques contra intereses estadounidenses en el país en respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde el 8 de abril hay en vigor un alto el fuego, prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump.