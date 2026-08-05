EEUU ofrece más de 86 millones de euros en recompensas por ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Archivo - Efectivos de la Guardia Nacional mexicana durante el operativo contra el que fuera líder del CJNG, 'El Mencho' en febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo
MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una recompensa de más de 100 millones de dólares (más de 86,6 millones de euros) a cambio de información que dé con los ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJN), organización sancionada por Washington.
El Departamento de Estado ha indicado en un comunicado que la suma, que asciende a 102 millones de dólares (88 millones de euros), se dará por "información que conduzca al arresto o la condena, en cualquier país, de ocho líderes y socios" del citado grupo criminal que la Administración Trump describe como "una de las organizaciones narcoterrorista más violentas y peligrosas" del continente.
Esta recompensa incluye 25 millones de dólares (más de 21 millones de euros) por Juan Carlos Valencia González, alias 'Pelón', que lidera el CNJG desde la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', en un operativo de las fuerzas mexicanas el pasado febrero. De este modo, las autoridades estadounidenses han aumentado en hasta cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) el monto que ofrecía por 'Pelón'.
Asimismo, la extraordinaria suma anunciada este miércoles contempla hasta 15 millones de dólares (casi 13 millones de euros) por Audias Flores Silva, alias 'Jardinero'; y la misma cantidad a cambio de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'Sapo'; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias 'Chorro'.
Integran esta lista Ricardo Ruiz Velasco, alias 'Tripa'; Julio César Montero Pinzón, alias 'El Tarjetas'; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias 'La Firma'; por los que Estados Unidos ofrece hasta diez millones de dólares (8,6 millones de euros) a cambio de información que conduzca a la detención de cada uno de ellos.
El Departamento de Estado, que ofrece estas sumas en coordinación con otros siete organismos --incluidos el Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)--, ha anunciado también una recompensa de hasta dos millones de dólares (1,7 millones de euros) por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de 'El Tarjetas'.
La cartera diplomática ha informado asimismo de nuevas restricciones de visado a 65 personas, descritas como "familiares o socios personales o comerciales" de miembros del CJNG, entre ellas 27 cuyos visados han sido revocados.