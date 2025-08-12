EEUU ofrece una recompensa de más de cuatro millones de euros por información sobre el líder de una pandilla de Haití

Archivo - Imagen de archivo de un policía en la capital de Haití, Puerto Príncipe - Patrice Noel / Zuma Press / ContactoPhoto

Las autoridades de Estados Unidos han informado este martes de que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares (alrededor de 4,2 millones de euros) por información sobre el líder de la pandilla de Haití Viv Ansanm, Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue'.

El programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado estadounidense ha tomado esta medida alegando que Cherizier es el líder del grupo armado, designado en los últimos meses como organización terrorista por Washington, y figura "clave" en la violencia" en el país centroamericano.

"Conocido por su total desprecio por la dignidad humana, Cherizier está directamente involucrado en el asesinato en masa y la violación de civiles haitianos", ha afirmado la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, a través de un comunicado.

La recompensa ofrecida llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya anunciado que el líder pandillero está acusado, junto a un socio estadounidense identificado como Bazile Richardson y que fue detenido a finales de julio en Texas, de conspiración para transferir fondos con el fin de financiar sus actividades y violar así las sanciones estadounidenses.

"Cherizier y un socio estadounidense intentaron recaudar fondos en Estados Unidos para financiar la violenta organización criminal de Cherizier, que está provocando una crisis de seguridad en Haití. La División de Seguridad Nacional no tolera la recaudación de fondos de bandas criminales en Estados Unidos y seguirá persiguiendo a quienes facilitan la violencia y la inestabilidad en Haití", ha declarado el fiscal general adjunto, John Eisenberg.

A principios de 2024, la oleada de violencia que sacude Haití llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde el año pasado se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.