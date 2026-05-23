EEUU ordena a la selección de fútbol de RDC que entrene para el Mundial bajo aislamiento por el brote de ébola

Archivo - Imagen de archivo de un partido de fútbol entre las selecciones de República Democrática del Congo y Costa de Marfil en 2024 - Kim Price/CSM via ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

BERLÍN 23 May. (DPA/EP) -

La selección nacional de fútbol de República Democrática del Congo tendrá que iniciar un periodo de aislamiento durante 21 días durante sus entrenamientos para el inminente mundial, parte del cual se juega en Estados Unidos, debido al brote de ébola declarado este mes en el país africano y que ha dejado ya casi 180 muertes sospechosas allí.

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ha confirmado este pasado viernes que el combinado congoleño deberá permanecer en una 'burbuja' sanitaria durante su estancia en Bélgica, donde está entrenando y tiene programado jugar uno de sus dos últimos partidos de preparación.

"Hemos sido muy claros con (República Democrática del) Congo: deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder viajar a Houston el 11 de junio", ha afirmado Giuliani. "También hemos dejado muy claro al Gobierno congoleño que deben mantener dicha burbuja o corren el riesgo de no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros", ha añadido.

La Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Como consecuencia, la selección nacional ha cancelado la concentración de tres días y el evento de despedida para los aficionados que tenía previsto realizar en la capital, Kinshasa.

El equipo entrenará en Bélgica y tiene previsto un partido amistoso allí el 3 de junio contra Dinamarca. El otro partido, el 9 de junio contra Chile, se disputará en el Estadio de La Linea de la provincia de Cádiz (España).

Los responsables del fútbol congoleño afirmaron que no hay motivo para preocuparse por el contagio de los jugadores congoleños, ya que todos residen en el extranjero, principalmente en Francia. Su entrenador francés, Sébastien Desabre, también se encuentra en su país.

Los 'Leopardos' se clasificaron para el Mundial tras ganar la repesca en México en marzo y jugarán en el Grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán. El país no participa en un Mundial desde 1974, cuando se llamaba Zaire.