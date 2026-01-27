EEUU y países europeos piden que Siria evite un "vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico

Fuerzas de seguridad sirias desplegadas en el campamento de Al Hol - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han pedido este martes a las autoridades sirias y a las fuerzas kurdo-árabes en el país que eviten "cualquier vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico, en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas durante el proceso de entrega de instalaciones controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.

"Reiteramos la necesidad de mantener y centrar los esfuerzos colectivos en la lucha contra Estado Islámico. Instamos a todas las partes a evitar cualquier vacío de seguridad en los centros de detención de Estado Islámico y sus alrededores", reza un comunicado conjunto.

Tras una reunión entre el ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot; su homóloga británica, Yvette Cooper; la viceministra de Exteriores alemana, Serap Guler; y el enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack; han acordado convocar "con prontitud" una reunión de la Coalición Internacional contra el grupo yihadista, con el objetivo de "abordar estas preocupaciones".

Asimismo, han reafirmado su apoyo a una "transición política inclusiva en Siria, que proteja los derechos de todos los sirios", y han destacado que "la estabilización del noreste de Siria por medios pacíficos constituye una prioridad central para prevenir el resurgimiento del terrorismo y para la seguridad regional".

Estos cuatro países, que han celebrado la prórroga de 15 días del alto el fuego entre el Gobierno y las FDS, han exhortado a las partes a "respetarlo estrictamente" y "ejercer la máxima moderación", instando a todas las partes externas a que "se unan" a ellos "en la búsqueda de la paz y la reducción de la violencia".

En este sentido, han reiterado la obligación de todas las partes de proteger a la población civil y la infraestructura civil, mientras que han celebrado el establecimiento de corredores humanitarios para garantizar la entrega segura y sin trabas de ayuda humanitaria.

PIDEN UN ALTO EL FUEGO Y REANUDAR NEGOCIACIONES

No obstante, han subrayado la importancia de acordar "rápidamente un alto el fuego permanente y reanudar cuanto antes las negociaciones destinadas a la integración pacífica y sostenible del noreste de Siria en un Estado unitario y soberano que respete y proteja eficazmente" los derechos de todos sus ciudadanos.

Por último, han reafirmado su disposición a apoyar y supervisar la implementación de los acuerdos, al tiempo que han aplaudido "el papel fundamental que desempeñan" algunos de sus socios, como Irak o las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".