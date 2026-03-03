EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad".

Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.