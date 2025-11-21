EEUU premiará con 8.600 euros a 800 controladores aéreos y técnicos que no se ausentaron durante el cierre gubernamental

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses premiarán con 10.000 dólares (más de 8.600 euros) a cada uno de los cerca de 800 controladores aéreos y otros empleados del sector que se mantuvieron en sus puestos durante el cierre gubernamental de más de 40 días que provocó cancelaciones y retrasos masivos de vuelos.

Así lo han anunciado este jueves el Departamento de Transportes y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) alabando el "trabajo patriótico" de estos profesionales en un cierre que llegó a provocar una reducción temporal de los vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país norteamericano.

En este sentido, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, se ha mostrado "profundamente orgulloso y agradecido" por el personal que trabajó "durante extraordinarios desafíos operativos para mantener el (espacio aéreo nacional) funcionando de forma segura durante el cierre gubernamental más prolongado" de la historia de Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha anunciado la bonificación en su cuenta de la red social X, celebrando que "Santa (Claus) llega a la ciudad un poco antes", puesto que recibirán sus pagos antes del 9 de diciembre.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, avanzó hace poco más de una semana su intención de recompensar con este monto a los controladores aéreos que "fueron grandes patriotas y no se tomaron ningún tiempo libre por el engaño del cierre demócrata", mientras que amenazó con reducir el sueldo de aquellos que siguieran ausentados hasta la reapertura de gobierno, que se produjo dos días después. En esas jornadas, llegaron a cancelarse cerca de 3.000 vuelos.