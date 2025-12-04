EEUU prohíbe la entrada a un grupo de personas por facilitar la migración irregular desde México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha revocado los visados y ha prohibido la entrada al país de un grupo de ciudadanos a los que acusa de facilitar "a sabiendas" la inmigración irregular desde México a su territorio.

El Departamento de Estado ha anunciado este miércoles la medida que afecta a "ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte" con sede en el país vecino, si bien no ha especificado a qué número asciende el grupo.

La cartera diplomática estadounidense ha denunciado que éstos "organizaban el transporte de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones hasta puntos de tránsito en América Central, donde muchos fueron posteriormente interceptados cuando intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos", una actividad que realizaban "a sabiendas".

Como en otras ocasiones, el Departamento dirigido por Marco Rubio ha justificado la decisión alegando "graves consecuencias para la política exterior de Estados Unidos" y ha asegurado en este sentido que "no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional ni sus leyes de inmigración".