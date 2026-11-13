EEUU realiza la primera prueba de lanzamiento de armas de su nuevo bombardero estratégico B-21 'Raider'

Un bombardero estratégico B-21 Raider despega de Palmdale (California), a 11 de septiembre de 2025 - Courtesy /U.S. Air / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que la semana pasada fue efectuada la primera prueba de lanzamiento de armas del nuevo bombardero estratégico B-21 'Raider', convertido ya en una "plataforma de armas funcional".

El aparato, tras despegar desde la Base de la Fuerza Aérea Edwards (California), disparó con éxito un arma convencional, "validando sus modelos digitales y la madurez de su arquitectura de sistemas abiertos", según han explicado las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en un comunicado.

El 'Raider', un avión de sexta generación y "el primer y único avión" capacitado para efectuar "ataques de penetración y largo alcance", avanza "según lo previsto para convertirse en el pilar de la futura flota de bombarderos".

"Esta prueba de armas demuestra que el programa B-21 está sobresaliendo", ha celebrado Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach.

"Estamos construyendo una flota impresionante que brindará a nuestra fuerza conjunta opciones de ataque penetrantes y creíbles durante las próximas décadas", ha añadido.