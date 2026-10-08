EEUU recalca que sus fuerzas y "socios regionales" controlan "claramente" el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de varios barcos en el estrecho de Ormuz. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha recalcado este jueves que sus fuerzas y "socios regionales" controlan "claramente" el estrecho de Ormuz, rechazando las declaraciones desde Teherán sobre su dominio sobre la vía, en el marco del conflicto desatado en febrero en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

"El tráfico fluye actualmente por el estrecho de Ormuz transportando mercancías comerciales y suministros energéticos, incluidos 20 millones de barriles de crudo", ha dicho el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)", que ha destacado que ""Estados Unidos y sus socios regionales controlan claramente el estrecho".

Así, ha tildado de "falsas" las afirmaciones por parte de Mohamad Reza Naqdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria, quien el miércoles afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes tenían "el control total" del estrecho y garantizó que la situación seguirá así hasta que las demandas de Teherán para el fin del conflicto sean satisfechas.

Naqdi reconoció que se había registrado el flujo de crudo a través de "rutas" en la zona, si bien hizo hincapié en que "pronto serán bloqueadas un pequeño número de ruta creadas por violadores a través de la demolición y destrucción de pasos rocosos en el estrecho de Ormuz", según recogió la cadena de televisión iraní Press TV.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha anunciado que Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las coordenadas geográficas para establecer rutas marítimas seguras de entrada y salida en el estrecho de Ormuz, un pacto bilateral que será notificado próximamente ante las autoridades internacionales competentes.