EEUU retira el estatus de protección temporal a los migrantes etíopes

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes la retirada del estatus de protección temporal a los migrantes etíopes al entender que el retorno a su país ya no comporta peligro alguno.

A partir de ahora los etíopes sin papeles se enfrentan a una cuenta atrás de 60 días para que abandonen el país. El 13 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional podría arrestar a cualquier etíope sin estatus migratorio y se exponen a ver prohibido de por vida su retorno Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, esgrime que "la situación en Etiopía ya no representa una amenaza grave a la seguridad personal de los etíopes que regresan a su país", según el comunicado publicado por su departamento.

El estatus reconoce los peligros de que los inmigrantes que regresan a sus países de origen se encuentran ante conflictos armados en curso --en el caso etíope, la guerra de Tigray que se prolongó desde 2020 a 2022--, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias o temporales que representan una amenaza para su seguridad.

Noem ha querido recordar sin embargo que "la protección que otorga el estatus está limitada en el tiempo, y en modo alguno", ha señalado a través de un portavoz, "representan un billete para la residencia permanente" en Estados Unidos.