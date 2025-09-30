EEUU retira el visado del ministro de Igualdad de Colombia en plena acometida diplomática contra Petro

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad de Colombia, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York contra el apoyo de Estados Unidos a Israel.

Florián ha sido el último por el momento del gabinete del presidente Petro en ver cómo el Gobierno estadounidense le retira el visado, después de que este lunes le tocara el turno al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

"Soy otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a Estados Unidos", ha contado Florián en un mensaje en X, acompañado de la notificación de las autoridades estadounidenses.

Florián ha aprovechado para aplaudir "el histórico y apoteósico" discurso que pronunció el presidente Petro durante su intervención la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas. "Petro líder mundial", ha escrito.

Antes que ellos, fue a Petro a quien Washington retiró las credenciales para poder viajar a Estados Unidos, después de participar en Nueva York en una manifestación a favor de Palestina, en la que instó a los militares estadounidenses a desobedecer al presidente Donald Trump y "no apuntar contra la humanidad sus fusiles".

En solidaridad con el presidente colombiano, en las últimas horas, la ministra de Asuntos Exteriores, Rosa Villavicencio, y el de Hacienda, Germán Ávila, renunciaron a sus visados. "Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", enfatizó la responsable de la diplomacia colombiana.