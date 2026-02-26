EEUU sanciona a cinco altos cargos de Nicaragua por incitar a la "inestabilidad regional"

Archivo - Una vista de la capital de Nicaragua, Managua - Europa Press/Contacto/Wu Hao - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado sanciones contra cinco altos cargos de Nicaragua por "incitar a la inestabilidad regional mediante la consolidación del poder de la dictadura" liderada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, así como por "los abusos continuos contra el pueblo nicaragüense".

"Desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos", ha expresado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Pigott ha señalado que dicha "dinastía familiar ilegítima también ha perseguido al clero católico" y ha optado tanto por "silenciar" como por "desterrar" a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil del país centroamericano.

De igual forma, ha modificado la Constitución de Nicaragua "para asegurar que las instituciones gubernamentales castiguen a opositores políticos y permitan la supervisión arbitraria y el control de los sistemas de telecomunicaciones".

"La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión", ha expresado.

Pigott, que no ha dado detalles sobre las identidades de los sancionados, ha reiterado que la Administración Trump "utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su alcance para hacer frente a "a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos" en el hemisferio americano.

"Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua", ha zanjado.