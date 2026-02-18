EEUU sanciona al director de la prisión nicaragüense La Modelo por violar los DDHH

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra Roberto Clemente Guevara, director de la prisión de máxima seguridad nicaragüense La Modelo, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos.

"Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos injustamente detenidos en Nicaragua", ha indicado en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que señala a Guevara por violar los derechos de un preso político.

Rubio ha indicado que la medida, que impide a Guevara y a sus familiares entrar en el país, se ha tomado en virtud de la ley que regula los visados con el fin de "promover la rendición de cuentas por los abusos" cometidos por el Gobierno del presidente Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega criticó recientemente a Washington por las sanciones impuestas contra Nicaragua y acusó al país de tratar de hacerse con los recursos de los países latinoamericanos y "aterrorizar a los pueblos" a base de "amenazas, con ladridos y mordiscos".